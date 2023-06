Les Musi’Cales – Mouss et Hakim Boulevard Bernard Palissy Villeneuve-sur-Lot, 2 août 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

« De Zebda aux Darons de la Garonne » avec Mouss et Hakim.

Leaders du groupe Zebda, les deux frères mettent en musique sept textes inédits ou inachevés de Claude Nougaro..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . EUR.

Boulevard Bernard Palissy Parc Saint-Cyr

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« De Zebda aux Darons de la Garonne » with Mouss and Hakim.

Leaders of the group Zebda, the two brothers set seven unpublished or unfinished texts by Claude Nougaro to music.

« De Zebda aux Darons de la Garonne » con Mouss y Hakim.

Líderes del grupo Zebda, los dos hermanos pusieron música a siete textos inéditos o inacabados de Claude Nougaro.

« De Zebda aux Darons de la Garonne » mit Mouss und Hakim.

Als Leader der Gruppe Zebda vertonen die beiden Brüder sieben unveröffentlichte oder unvollendete Texte von Claude Nougaro.

