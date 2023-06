Les Musi’Cales – Faut qu’ça guinche ! Boulevard Bernard Palissy Villeneuve-sur-Lot, 26 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Concert chansons françaises rock avec Faut qu’ça guinche !

Le groupe grenoblois raconte son histoire et ses coups de gueule à grand renfort d’accordéon, de contrebasse, de guitares et de cuivres..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Boulevard Bernard Palissy Parc Saint-Cyr

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



French rock concert with Faut qu’ça guinche!

The Grenoble-based group tells its story and its rants with accordion, double bass, guitars and brass.

¡Concierto de chanson rock francesa con Faut qu’ça guinche!

Esta banda de Grenoble cuenta su historia y sus arrebatos con acordeón, contrabajo, guitarras y metales.

Konzert Französische Rock-Chansons mit Faut qu’ça guinche!

Die Band aus Grenoble erzählt ihre Geschichte und ihre Seitenhiebe mit viel Akkordeon, Kontrabass, Gitarren und Blechbläsern.

