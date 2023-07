L’été au musée Boulevard Bepmale, Saint-Gaudens Saint-Gaudens, 8 juillet 2023, Saint-Gaudens.

L’été au musée 8 juillet – 31 août Boulevard Bepmale, Saint-Gaudens 2€ – 7 €

Programme :

« Cluedo au musée »

Plongez au cœur du musée, explorez chaque pièce, chaque recoin pour tenter de résoudre l’enquête ! Attention, le coupable est peut-être plus proche que vous ne le croyez…

Dès 6 ans – 2€/personne

Dates : Mercredi 19 juillet / Mercredi 2 août / Dimanche 20 août / Mercredi 30 août

Horaire : 16h – Durée : 1h

« Céramique en ville »

Vous les rencontrez sans les voir réellement.. Les plaques de rue, indispensables pour se repérer en ville, sont souvent réalisées en céramique. Partons à la rencontre de ces ancêtres du GPS, réalisez vous-même votre plaque, décorez-la et placez-la chez vous !

Dès 5 ans – 2€/personne

Dates : Samedi 08 juillet / Samedi 29 juillet / Vendredi 11 août

Horaire : 16h – Durée : 1h30

« Animaux fantastiques »

Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou au musée, les animaux revêtent parfois d’étranges atours… Griffons, centaures ou encore dragons, ces bêtes étranges attirent et étonnent. Venez découvrir celles du musée et créez la vôtre : à plumes, à pois ou à griffes, tout est permis !

Dès 6 ans – 2€/personne

Dates : Mercredi 12 juillet / Mercredi 26 juillet / Samedi 05 août / Mercredi 23 août

Horaire : 16h – Durée : 1h30

« Porcelaine en couleur »

Initiez-vous à l’art subtil et raffiné de la peinture sur porcelaine dont le musée regorge. Inspirez-vous de ces productions incroyables et faites preuve de créativité pour peindre la vôtre.

Dès 7ans – 2€/personne

Dates : Dimanche 16 juillet / Vendredi 04 août / Jeudi 31 août

Horaire : 16h – Durée : 1h30

« Visite-Flash »

Une journée bien remplie et peu de temps devant vous ? Pas de panique ! Le musée vous propose des visites courtes pour découvrir les collections du musée et son exposition temporaire. Un bon point de départ pour une balade patrimoniale et historique de la ville !

Tout public – 2€/personne

Dates : Jeudi 13 juillet / Jeudi 27 juillet / Dimanche 13 août

Horaire : 11h30 – Durée : 30min

« Beautés cachées du centre-bourg »

Fenêtres Renaissance cachées, traces d’incendie du Moyen-Age ou encore bow-window Art Nouveau, ces petites beautés fourmillent au centre-ville de Saint-Gaudens. C’est ensemble qu’elles forment la grande histoire de la ville, à découvrir absolument.

Tout public – 7€/personne

Dates : Jeudi 20 juillet / Jeudi 24 août

Horaire : 11h – Durée : 1h

« Les pépites du musée »

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire du territoire, ses manufactures de céramique et ses artistes, vous frappez à la bonne porte ! En plus des collections permanentes, profitez de la visite exclusive de l’exposition temporaire « A partir » dont les œuvres s’inspirent de celles du musée !

Tout public – 7€/personne

Dates : Dimanche 9 juillet / Samedi 22 juillet / Jeudi 10 août / Jeudi 17 août

Horaire : 10h – Durée : 1h30

Infos pratiques :

JUILLET/AOÛT

Du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

FERMETURE

Vendredi 14 juillet et mardi 15 août

Réservation obligatoire au 05 61 89 05 42 ou musee@stgo.fr

Boulevard Bepmale, Saint-Gaudens
05 61 89 05 42
musee@stgo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

2023-08-31T16:00:00+02:00 – 2023-08-31T17:30:00+02:00

