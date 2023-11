Ciné goûter, un peu d’imagination au Cinéma Rex Boulevard Barbusse Saint-Léonard-de-Noblat, 29 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans le cadre du Festival « L’Ecran enchanté », ciné goûter avec un film d’animation pour les enfants à partir de 3 ans. Un programme de 5 courts métrages spécialement conçu par l’Archipel des Lucioles et Little KMBO dans le cadre du dispositif « Maternelle au cinéma »..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Boulevard Barbusse

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the « L’Ecran enchanté » Festival, ciné goûter with an animated film for children aged 3 and over. A program of 5 short films specially created by Archipel des Lucioles and Little KMBO as part of the « Maternelle au cinéma » program.

En el marco del Festival « L’Ecran enchanté », merienda de cine con una película de animación para niños a partir de 3 años. Un programa de 5 cortometrajes especialmente creados por l’Archipel des Lucioles y Little KMBO en el marco de « Maternelle au cinéma ».

Im Rahmen des Festivals « L’Ecran enchanté » (Der verzauberte Bildschirm), Kinosnack mit einem Animationsfilm für Kinder ab 3 Jahren. Ein Programm aus 5 Kurzfilmen, das speziell von Archipel des Lucioles und Little KMBO im Rahmen der Maßnahme « Maternelle au cinéma » (Kindergarten im Kino) zusammengestellt wurde.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat