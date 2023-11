Les soirs en’chantés : Le Mélo Duo – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 22 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Laissez-vous emporter dans l’univers musical du Mélo Duo, peuplé de reprises recomposées d’auteurs français et anglais.

Durée : 45 minutes..

2023-12-22 18:00:00 fin : 2023-12-22 . .

Boulevard Bancel Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Let yourself be carried away by the Mélo Duo’s musical universe, populated by recomposed covers of French and English authors.

Duration: 45 minutes.

Déjese llevar por el universo musical del Dúo Mélo, repleto de versiones de cantautores franceses e ingleses.

Duración: 45 minutos.

Lassen Sie sich in die musikalische Welt des Mélo Duo entführen, die von neu komponierten Coverversionen französischer und englischer Autoren bevölkert wird.

Dauer: 45 Minuten.

