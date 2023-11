Le village des Bambins : Activités glace & bois – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 20 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez participer à la chasse aux trésors glacée et aux ateliers de construction d’objets de Noël en bois !

Proposé par Eau de Valence Romans Agglo..

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

Boulevard Bancel Village des Bambins

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in an icy treasure hunt and wooden Christmas object construction workshops!

Proposed by Eau de Valence Romans Agglo.

Participe en la búsqueda del tesoro del helado y en los talleres de construcción de objetos navideños de madera

Organizado por Eau de Valence Romans Agglo.

Nehmen Sie an der eisigen Schatzsuche und den Workshops zum Bau von Weihnachtsartikeln aus Holz teil!

Angeboten von Eau de Valence Romans Agglo.

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme