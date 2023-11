Les soirs en’chantés : Set de notes – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 17 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ce duo muni d’accordéon et de violon vient diffuser un air de fête.

Durée : 40 minutes..

2023-12-17 16:00:00

Boulevard Bancel Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This duo, equipped with accordion and violin, spreads a festive air.

Duration: 40 minutes.

Este dúo de acordeón y violín contagiará la alegría festiva.

Duración: 40 minutos.

Dieses mit Akkordeon und Geige ausgestattete Duo verbreitet eine festliche Stimmung.

Dauer: 40 Minuten.

