Le village des Bambins : Atelier ballons – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 17 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Créez votre bonhomme de neige en ballons lumineux..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Boulevard Bancel Village des Bambins

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Create your own snowman out of luminous balloons.

Crea tu propio muñeco de nieve con globos luminosos.

Gestalten Sie Ihren Schneemann aus leuchtenden Luftballons.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme