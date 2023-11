Les soirs en’chantés : collège Paul Valéry & Choeur Shenando – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 16 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La classe CHAM, la chorale du collège Paul Valéry et le choeur Shenando viennent interpréter des chansons pop.

Durée : 45 minutes..

2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Boulevard Bancel Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The CHAM class, the Paul Valéry college choir and the Shenando choir perform pop songs.

Duration: 45 minutes.

La clase CHAM, el coro del colegio Paul Valéry y el coro Shenando interpretan canciones pop.

Duración: 45 minutos.

Die CHAM-Klasse, der Chor des Collège Paul Valéry und der Chor Shenando kommen, um Popsongs vorzutragen.

Dauer: 45 Minuten.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme