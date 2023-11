Le village des Bambins : Maquillage enfants – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 9 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Envie de devenir lutin ou renne de Noël ?

Laissez-vous déguiser par les étudiants de l’EPEC..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Boulevard Bancel Village des Bambins

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Want to become a Christmas elf or reindeer?

Let EPEC students dress you up.

¿Quieres convertirte en un elfo o un reno navideño?

Deja que los alumnos de EPEC te disfracen.

Haben Sie Lust, ein Weihnachtswichtel oder ein Rentier zu werden?

Lassen Sie sich von den EPEC-Schülerinnen und -Schülern verkleiden.

