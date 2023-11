Les soirs en’chantés : Le conservatoire de Valence – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 8 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le conservatoire de Valence interprète ses créations musicales..

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. .

Boulevard Bancel Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Valence Conservatoire performs its own musical creations.

El Conservatorio de Valence interpreta sus propias creaciones musicales.

Das Konservatorium von Valence führt seine musikalischen Kreationen auf.

Mise à jour le 2023-11-08 par Valence Romans Tourisme