Les soirs en’chantés : Biboffreloula – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ce choeur vient rythmer le village de Noël avec des sons de jazz et de gospel.

Durée 40 minutes..

2023-12-01 18:00:00

Boulevard Bancel Village de Noël

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This choir brings the rhythm of jazz and gospel to the Christmas village.

Duration: 40 minutes.

Este coro dará vida al pueblo navideño con sus sonidos de jazz y gospel.

Dura 40 minutos.

Dieser Chor kommt, um das Weihnachtsdorf mit Jazz- und Gospelklängen zu rhythmisieren.

Dauer 40 Minuten.

