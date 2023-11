Le village des Bambins : Jeux en bois – Fééries d’hiver Boulevard Bancel Valence, 25 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez jouer en famille ou entre amis !

Proposés par les Maisons Pour Tous de la ville..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Boulevard Bancel Village des Bambins

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and play with family and friends!

Presented by the town’s Maisons Pour Tous.

¡Ven a jugar con tu familia o tus amigos!

Organizado por las Maisons Pour Tous de la ciudad.

Spielen Sie mit der Familie oder mit Freunden!

Angeboten von den Maisons Pour Tous der Stadt.

