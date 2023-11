La Maison aux Histoires de Noël Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 23 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Les bibliothécaires de l’espace Jeunesse rouvrent la Maison aux Histoires pour des contes spécial Noël. La clé des songes est sur la porte, il n’y a qu’à s’installer, écouter, rêver, s’évader…..

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 . .

Boulevard Aristide Briand Médiathèque

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The librarians of the Espace Jeunesse reopen the Maison aux Histoires for special Christmas tales. The key to dreams is on the door, so all you have to do is sit back, listen, dream and escape?

Los bibliotecarios de la zona infantil vuelven a abrir la Maison aux Histoires para contar cuentos especiales de Navidad. Sólo tienes que sentarte, escuchar, soñar y evadirte…

Die Bibliothekarinnen des Jugendbereichs öffnen das Maison aux Histoires (Haus der Geschichten) wieder für Weihnachtsmärchen. Der Schlüssel zu den Träumen steckt in der Tür, man muss sich nur setzen, zuhören, träumen, entfliehen?

