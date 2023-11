Le Juke-box de la forêt Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 9 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La Médiathèque invite les enfants à fêter Noël. C’est frais, ça danse, ça chante, les enfants participent ! Avec le Juke-box, ce sont les petits spectateurs qui viennent choisir les comptines grâce à de jolies cartes.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Boulevard Aristide Briand Médiathèque

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Médiathèque invites children to celebrate Christmas. It’s fresh, it’s dancing, it’s singing, it’s children participating! With the Juke-box, it’s up to the little spectators to choose the rhymes using pretty cards

La Médiathèque invita a los niños a celebrar la Navidad. Es fresco, se baila, se canta, ¡y los niños participan! Con la Juke-box, son los pequeños espectadores quienes eligen las rimas con bonitas tarjetas

Die Mediathek lädt die Kinder ein, Weihnachten zu feiern. Es ist frisch, es wird getanzt, es wird gesungen, die Kinder machen mit! Mit der Jukebox sind es die kleinen Zuschauer, die kommen und mithilfe hübscher Karten die Kinderreime auswählen

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence