Forum des Associations Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, 9 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Sport, culture, loisirs, patrimoine, environnement.. Le Forum réunit les associations de Salon-de-Provence et leurs bénévoles pour vous faire découvrir leurs activités.

2023-09-09 09:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Boulevard Aristide Briand Complexe sportif du centre-ville

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sport, culture, leisure, heritage, environment… The Forum brings together the associations of Salon-de-Provence and their volunteers to help you discover their activities

Deporte, cultura, ocio, patrimonio, medio ambiente… El Foro reúne a las asociaciones de Salon-de-Provence y a sus voluntarios para ayudarle a descubrir sus actividades

Sport, Kultur, Freizeit, Kulturerbe, Umwelt… Im Forum kommen die Vereine von Salon-de-Provence und ihre ehrenamtlichen Helfer zusammen, um Ihnen ihre Aktivitäten vorzustellen

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence