Théâtre : Le dîner de cons Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 9 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Jimini et Cie vous propose cette pièce devenue un classique du théâtre populaire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 20 EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Jimini et Cie brings you this classic of popular theater.

Jimini et Cie le traen esta obra que se ha convertido en un clásico del teatro popular.

Jimini et Cie bietet Ihnen dieses Stück, das zu einem Klassiker des Volkstheaters geworden ist.

Mise à jour le 2023-09-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT