Quine Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 5 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Le quine de l’école St Jean Baptiste se prépare ! Cette année, le gros lot est un caddie d’une valeur de 400€..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



The St Jean Baptiste school quine is gearing up! This year, the grand prize is a shopping cart worth 400?

¡La quine de la escuela St Jean Baptiste se prepara! Este año, el gran premio es un carrito de la compra valorado en 400?

Die Quine der Schule St Jean Baptiste wird vorbereitet! Dieses Jahr ist der Hauptgewinn ein Einkaufswagen im Wert von 400 Euro.

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT