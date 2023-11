Soirée-concerts Les Déshivernales Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 2 décembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Le Lieu-dit, Poly-Sons et Radio Saint-Affrique ont scellé un pacte d’amitié afin de proposer aux férus de musique une soirée aux sons multiples pour réchauffer les corps à la veille de l’hiver..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 12 EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Le Lieu-dit, Poly-Sons and Radio Saint-Affrique have sealed a pact of friendship to offer music lovers an evening of multiple sounds to warm the bodies on the eve of winter.

Le Lieu-dit, Poly-Sons y Radio Saint-Affrique han unido sus fuerzas para ofrecer a los aficionados a la música una velada con una amplia gama de sonidos para calentar el cuerpo en vísperas del invierno.

Le Lieu-dit, Poly-Sons und Radio Saint-Affrique haben einen Freundschaftspakt geschlossen, um Musikliebhabern einen Abend mit vielen verschiedenen Klängen zu bieten, um die Körper am Vorabend des Winters zu erwärmen.

Mise à jour le 2023-11-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT