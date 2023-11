Jeux et petites cuillères Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Catégories d’Évènement: Aveyron

Saint-Affrique Jeux et petites cuillères Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 15 novembre 2023, Saint-Affrique. Saint-Affrique,Aveyron Le QUAI vous accueille à la Médiathèque (MISA) de St Affrique..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Le QUAI welcomes you to the Médiathèque (MISA) in St Affrique. Le QUAI le da la bienvenida a la Mediateca (MISA) de St Affrique. Le QUAI empfängt Sie in der Mediathek (MISA) von St Affrique. Mise à jour le 2023-11-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Saint-Affrique Autres Lieu Boulevard Aristide Briand Adresse Boulevard Aristide Briand Ville Saint-Affrique Departement Aveyron Lieu Ville Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique latitude longitude 43.957;2.8825

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-affrique/