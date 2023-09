Théâtre musical : PIERRE RICHARD et SWINGIN’AFFAIR QUARTET Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 10 novembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Célébrer le cinéma en musique et par les mots de l’un des plus grands acteurs français, tel est le pari de ce spectacle audacieux..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . 30 EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Celebrating cinema through music and the words of one of France?s greatest actors is the aim of this audacious show.

Celebrar el cine a través de la música y las palabras de uno de los más grandes actores franceses es el objetivo de este audaz espectáculo.

Das Kino mit Musik und den Worten eines der größten französischen Schauspieler zu feiern, ist die Herausforderung dieser kühnen Aufführung.

