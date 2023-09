Spectacle : La Mal Coiffée – Roge Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 21 octobre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 8 EUR.

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Hailing from the Minervois region, La Mal Coiffée reinvents polyphonic singing in which poetry and the Occitan language are inseparable from popular expression.

Procedentes de la región de Minervois, La Mal Coiffée reinventan el canto polifónico en el que la poesía y la lengua occitana son inseparables de la expresión popular.

Die aus dem Minervois stammende Gruppe La Mal Coiffée erfindet einen mehrstimmigen Gesang neu, bei dem die Poesie und die okzitanische Sprache untrennbar mit dem volkstümlichen Ausdruck verbunden sind.

