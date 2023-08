Forum des Associations Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 2 septembre 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Rendez-vous le samedi 3 sept tout au long de la journée pour faire la découverte des associations de St-Affrique. Un moment d’échange et d’informations sur les différentes animations (culturel, sportif, social, à destination de la jeunesse, etc…).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Rendezvous on Saturday, September 3 throughout the day to discover the associations of St-Affrique. A moment of exchange and information on the various animations (cultural, sports, social, for the youth, etc…)

Únase a nosotros el sábado 3 de septiembre durante todo el día para descubrir las asociaciones de St-Affrique. Es una oportunidad para intercambiar ideas y conocer mejor las distintas actividades que se ofrecen (culturales, deportivas, sociales, para jóvenes, etc.)

Am Samstag, den 3. September, können Sie den ganzen Tag über die Vereine von St-Affrique kennenlernen. Ein Moment des Austauschs und der Information über die verschiedenen Veranstaltungen (kulturell, sportlich, sozial, für Jugendliche, usw.)

Mise à jour le 2023-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN