29ème open international d’Echecs Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique, 22 juillet 2023, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

Tous les bénévoles vous attendent en juillet en terre aveyronnaise pour une nouvelle édition de notre traditionnel open international d’échecs ! Alors que ce soit en famille, en solitaire ou entre amis, n’attendez plus : réservez votre semaine !.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-29 . .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



You are expected on Aveyron soils during July to attend this new edition of our traditional International open Chess tournament! Whether you’re alone, with your family or friends, don’t hesitate anymore and keep this week free for this event!

Todos los voluntarios están deseando darle la bienvenida al Aveyron en julio para una nueva edición de nuestro tradicional Open Internacional de Ajedrez Tanto si viene en familia, solo o con amigos, no espere más: ¡reserve su semana!

Alle Freiwilligen erwarten Sie im Juli im Land der Aveyron zu einer neuen Ausgabe unseres traditionellen internationalen Schachopens! Ob Sie also mit Ihrer Familie, allein oder mit Freunden kommen, warten Sie nicht länger: Reservieren Sie Ihre Woche!

Mise à jour le 2023-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN