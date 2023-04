Salon du vin et des produits gourmands Boulevard Aristide Briand, 15 avril 2023, Saint-Affrique.

Comme chaque année le Rotary Club vous propose le salon du vin et des produits gourmands. Des vins de toutes la France et des stands de gourmandises.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-16 . .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



Like every year, the Rotary Club offers you the wine and gourmet products fair. Wines from all over France and gourmet stands

Como cada año, el Rotary Club le propone la feria del vino y los productos gourmet. Vinos de toda Francia y puestos gourmet

Wie jedes Jahr bietet Ihnen der Rotary Club den Salon du vin et des produits gourmands (Wein- und Feinschmeckermesse) an. Weine aus ganz Frankreich und Stände mit Leckereien

