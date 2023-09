EXPOSITION – JEAN COCTEAU ET METZ SON LIEU D’ÉTERNITÉ Boulevard André Maginot Metz, 11 octobre 2023, Metz.

À l’occasion du soixantième anniversaire du décès de Jean Cocteau, découvrez les liens entre l’artiste et la ville de Metz.

Cette exposition s’articule autour de 4 chapitres :

Les multiples talents artistiques de Jean Cocteau (cinéaste, dessinateur, peintre, poète, …).Ce chapitre donne aussi à voir les amitiésvariées de Cocteau avec ses contemporains,

Regard sur l’intimité que Cocteau entretenait avec Edouard Dermit à travers des lettres intimes, des photographies ou leurs collaborations artistiques,

Les coulisses de Pelléas et Mélisande, pièce pour laquelle Cocteau a dessiné les costumes et décors. Tout public

Vendredi 2023-10-11 fin : 2024-01-31 . 0 EUR.

Boulevard André Maginot PORTE DES ALLEMANDS

Metz 57000 Moselle Grand Est



On the occasion of the sixtieth anniversary of Jean Cocteau?s death, discover the links between the artist and the city of Metz.

This exhibition is divided into 4 chapters:

Jean Cocteau?s multiple artistic talents (filmmaker, draughtsman, painter, poet, etc.) and his varied friendships with his contemporaries,

A look at Cocteau?s close relationship with Edouard Dermit through intimate letters, photographs and artistic collaborations,

Backstage at Pelléas et Mélisande, for which Cocteau designed the costumes and sets

Con motivo del sexagésimo aniversario de la muerte de Jean Cocteau, descubra los vínculos entre el artista y la ciudad de Metz.

La exposición se divide en 4 secciones:

Los múltiples talentos artísticos de Jean Cocteau (cineasta, dibujante, pintor, poeta, etc.), así como sus variadas amistades con sus contemporáneos,

Una mirada a la estrecha relación de Cocteau con Edouard Dermit a través de cartas íntimas, fotografías y sus colaboraciones artísticas,

Los bastidores de Pelléas et Mélisande, la obra para la que Cocteau diseñó el vestuario y los decorados

Anlässlich des sechzigsten Todestages von Jean Cocteau entdecken Sie die Verbindungen zwischen dem Künstler und der Stadt Metz.

Die Ausstellung ist in vier Kapitel gegliedert:

Die vielfältigen künstlerischen Talente von Jean Cocteau (Filmemacher, Zeichner, Maler, Dichter, …) Dieses Kapitel zeigt auch Cocteaus vielfältige Freundschaften mit seinen Zeitgenossen,

Ein Blick auf die Intimität, die Cocteau mit Edouard Dermit durch intime Briefe, Fotografien und ihre künstlerische Zusammenarbeit pflegte,

Ein Blick hinter die Kulissen von Pelléas et Mélisande, einem Stück, für das Cocteau die Kostüme und das Bühnenbild entwarf

