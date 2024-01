Le Carnaval de Venise Boulevard Anatole France La Ciotat, samedi 24 février 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-02

L’Office de tourisme de La Ciotat va accueillir une exposition de peintures, masques et broderies nommée : Le Carnaval de Venise. Venez à la rencontre de Mme Anne-Marie COLLOT et Mme Kadija ZERGUIT, deux artistes amoureuses de cette destination.

Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. Il commence dix jours avant le mercredi des Cendres et se poursuit jusqu’au mardi gras. Connu pour ses costumes et ses masques, il attire des foules considérables

A cette occasion, l’Office de tourisme de La Ciotat va accueillir une exposition de peintures, masques et broderies nommée : Le Carnaval de Venise. Venez à la rencontre de Mme Anne-Marie COLLOT et Mme Kadija ZERGUIT, deux artistes amoureuses de cette destination.



Elle se déroulera du 24 février au 02 mars 2024.

Du lundi au samedi de 09h à 13h et de 14h à 17h.



Anne-Marie COLLOT : Peintre



Cette artiste peint depuis plus de 30 ans. Après avoir étudié différentes techniques de peinture, elle s’est adonnée à la peinture à l’huile sur bois et sur toile.

Son style romantique et sa sensibilité féminine l’ont conduite à Venise à de nombreuses reprises pendant le Carnaval. Elle est amoureuse des couleurs or et ocres, des magnifiques palais et costumes qui font la beauté de cette ville.

Cette artiste porte son attention sur les portraits dont elle s’attache à faire ressortir les yeux qui sont pour elle la fenêtre de l’âme.



Kadija ZERGUIT : Brodeuse d’art

Diplômée d’un CAP de broderie en 1985, elle a exercé dans les Maisons de Broderie d’art pour le Haute couture durant 15 ans, dispensé des cours et animé des ateliers de broderie pour deux associations pendant 6 ans. Elle expose ses œuvres depuis 2018.



Son art se pratique à l’aiguille, au crochet Luneville (manche en bois avec un embout métallique où est fixé un crochet). Il lui permet de travailler avec des matières très diverses tel que le fil, les perles la paillette, la peinture et toutes les matières qu’elle peut recycler (carton, bois, tissus, végétaux, plastique, pièces en métal).



Le travail au Luneville se fait à l’endroit pour le fil et à l’envers pour les matières perlées. Cela veut dire qu’elle retourne son métier à broder et fixe les perles et paillettes une par une à la simple sensation de la matière par ses mains.

.

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bienvenue@destinationlaciotat.com



Mise à jour le 2024-01-13 par Office de Tourisme de La Ciotat