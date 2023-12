Exposition photographique Garabed Garabedian, les commerces de La Ciotat entre 1970 et 1974 Boulevard Anatole France La Ciotat, 1 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir l’exposition de photographies « Les commerces de La Ciotat 1970-1974 » de Garabed GARABEDIAN proposée par le Service des Archives et de transmission de la mémoire de la Ville..

2024-01-12 fin : 2024-02-10 . .

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the exhibition of photographs by Garabed GARABEDIAN entitled « Les commerces de La Ciotat 1970-1974 », organised by the City’s Archives and Memory Department.

Venga a descubrir la exposición de fotografías de Garabed GARABEDIAN titulada « Les commerces de La Ciotat 1970-1974 », organizada por el Servicio de Archivos y Memoria de la Ciudad.

Besuchen Sie die Fotoausstellung « Les commerces de La Ciotat 1970-1974 » von Garabed GARABEDIAN, die von der Abteilung für Archive und Gedächtnisübertragung der Stadt angeboten wird.

