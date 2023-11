Contes de Noël à l’Office de tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat, 16 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme de La Ciotat a concocté un programme de Noël féérique pour le bonheur des petits comme des grands..

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 16:00:00. .

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Ciotat Tourist Office has put together a magical Christmas programme to delight young and old alike.

La Oficina de Turismo de La Ciotat ha preparado un mágico programa navideño para hacer las delicias de grandes y pequeños.

Das Fremdenverkehrsamt von La Ciotat hat ein märchenhaftes Weihnachtsprogramm zusammengestellt, das Groß und Klein glücklich macht.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme de La Ciotat