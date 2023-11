Grande Fête du Santon Boulevard Anatole France La Ciotat, 6 décembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Cette expo-vente ravira tous les amateurs de cet art intimement lié à la Provence et ses traditions..

2023-12-06 fin : 2023-12-13 . .

Boulevard Anatole France Chapelle des Pénitents Bleus

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This exhibition and sale will delight all lovers of this art form, which is closely linked to Provence and its traditions.

Esta exposición y venta harán las delicias de todos los amantes de este arte estrechamente vinculado a la Provenza y a sus tradiciones.

Diese Verkaufsausstellung wird alle Liebhaber dieser Kunst, die eng mit der Provence und ihren Traditionen verbunden ist, begeistern.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de La Ciotat