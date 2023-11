Exposition Photographique Handi Art, révéler la beauté au-delà des préjugés Boulevard Anatole France La Ciotat, 29 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’Office de tourisme de La Ciotat est ravi d’accueillir l’association « L’Air des Rêves » pour une exposition photographique « Handi-Art » durant la journée mondiale du Handicap et le Téléthon.

Du mercredi 29 novembre au samedi 02 décembre 2023..

2023-11-29 fin : 2023-12-02 . .

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Ciotat Tourist Office is delighted to welcome the association « L’Air des Rêves » for a « Handi-Art » photographic exhibition to mark World Disability Day and the Telethon.

From Wednesday 29 November to Saturday 02 December 2023.

La Oficina de Turismo de La Ciotat se complace en acoger a la asociación « L’Air des Rêves » para una exposición fotográfica « Handi-Art » con motivo del Día Mundial de la Discapacidad y del Teletón.

Del miércoles 29 de noviembre al sábado 02 de diciembre de 2023.

Das Fremdenverkehrsamt von La Ciotat freut sich, den Verein « L’Air des Rêves » für eine Fotoausstellung « Handi-Art » während des Weltbehindertentags und des Telethon begrüßen zu dürfen.

Von Mittwoch, den 29. November bis Samstag, den 02. Dezember 2023.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de La Ciotat