Exposition de peintures Par Monts et Par Vaux par les artistes de l’association Sirènes Boulevard Anatole France La Ciotat, 16 novembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme de La Ciotat est heureux de vous présenter une nouvelle exposition de peintures réalisée par les artistes de l’association Sirènes et intitulée “Par Monts et par Vaux, le paysage sublimé et transformé par le regard de l’artiste. ».

2023-11-16 fin : 2023-11-25

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



The Tourist Office of La Ciotat is delighted to present a new exhibition of paintings by artists from the Sirènes association, entitled « Par Monts et par Vaux, le paysage sublimé et transformé par le regard de l’artiste ».

La Oficina de Turismo de La Ciotat se complace en presentar una nueva exposición de pinturas de artistas de la asociación Sirènes, titulada « Par Monts et par Vaux, le paysage sublimé et transformé par le regard de l’artiste ».

Das Fremdenverkehrsamt von La Ciotat freut sich, Ihnen eine neue Gemäldeausstellung von Künstlern der Vereinigung Sirènes mit dem Titel « Par Monts et par Vaux, le paysage sublimé et transformé par le regard de l’artiste » vorstellen zu können.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme de La Ciotat