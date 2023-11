Halloween à l’Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat, 31 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la fête d’Halloween, deux conteuses d’histoires effrayantes sur le thème de la légende de l’homme rouge accueilleront les enfants à l’Office de Tourisme.. Enfants

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Halloween celebrations, two scary storytellers on the theme of the legend of the Red Man will be welcoming children to the Tourist Office.

Como parte de las celebraciones de Halloween, dos terroríficos cuentacuentos sobre el tema de la leyenda del Hombre Rojo recibirán a los niños en la Oficina de Turismo.

Im Rahmen des Halloween-Festes werden zwei Erzählerinnen von Gruselgeschichten rund um die Legende des roten Mannes die Kinder im Tourismusbüro begrüßen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de La Ciotat