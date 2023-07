Exposition de photographies La Ciotat, sous les Feux de la Rampe de Lionel Ferrandez et Eva Leger Boulevard Anatole France La Ciotat, 19 août 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille une nouvelle exposition de photographies nommée La Ciotat, sous les Feux de la Rampe en présence des artistes Eva Leger et Lionel Ferrandez..

2023-08-19 fin : 2023-08-27 . .

Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Tourist Office of La Ciotat hosts a new photography exhibition entitled La Ciotat, sous les Feux de la Rampe, featuring artists Eva Leger and Lionel Ferrandez.

La Oficina de Turismo de La Ciotat acoge una nueva exposición fotográfica titulada La Ciotat, sous les Feux de la Rampe, en la que participan los artistas Eva Leger y Lionel Ferrandez.

Das Fremdenverkehrsamt von La Ciotat beherbergt eine neue Fotoausstellung mit dem Namen La Ciotat, sous les Feux de la Rampe in Anwesenheit der Künstler Eva Leger und Lionel Ferrandez.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de La Ciotat