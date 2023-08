Vide-greniers – VILLERÉAL Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal, 3 septembre 2023, Villeréal.

Villeréal,Lot-et-Garonne

Vide-greniers en extérieur. Réservé aux particuliers. Buvette et restauration sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Boulevard Alphonse de Poitiers Boulodrome

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Outdoor garage sale. Reserved for private individuals. Refreshments and catering on site.

Venta de garaje al aire libre. Reservado a particulares. Refrescos y catering in situ.

Flohmarkt im Freien. Nur für Privatpersonen zugänglich. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Coeur de Bastides