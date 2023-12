Cet évènement est passé Exposition Guillaume LEFEBVRE : La Normandie vue du ciel Boulevard Alleaume Terres-de-Caux Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Début : Vendredi 2023-09-16

fin : 2024-06-30 C’est un photographe que vous connaissez peut-être déjà, notamment grâce à sa vidéo sur l’effondrement de falaise survenu l’hiver dernier entraînant le calvaire de la côte de la vierge à Fécamp dans sa chute. Actif sur les réseaux sociaux, il nous partage sa passion pour la photo au travers de prises de vue toujours très esthétiques, qui représentent bien notre littoral. Amoureux de la mer, il ne se passe pas un jour sans qu’il ne se rende en bord de mer pour la photographier. Il est également pilote de drone et c’est pour cette raison que nous le convions cette saison pour une exposition à la Rotonde. C’est l’occasion de voir notre littoral sous un angle insolite, de le redécouvrir et de voyager tout en restant proche !.

Boulevard Alleaume Fauville-en-Caux

Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie

