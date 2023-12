Théâtre : Jamais 2 sans toit Boulevard Albert Lebrun Montélimar, 1 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Amoureux, Julie et Florent ont décidé de sauter le pas, ils vont passer le cap fatidique de l’emménagement !.

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

Boulevard Albert Lebrun Le Toit Rouge

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Julie and Florent have decided to take the plunge and move in together!

Julie y Florent han decidido dar el paso e irse a vivir juntos

Julie und Florent haben sich verliebt und wollen den Sprung ins kalte Wasser wagen!

