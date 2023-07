Concert : Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie, 4 août 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Qui sont Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine ? Six jeunes femmes et leur chef Dmytro Hubyak dont la particularité est de chanter en s’accompagnant d’un instrument unique à l’Ukraine, la bandoura. Cet instrument, composé de 65 cordes, a le son de la harpe et la forme ovoïde d’une vaste caisse de résonance en bois.

Leur concert en deux parties de 40 minutes est composé de musique classique, religieuse orthodoxe, traditionnelle et de quelques chants bien français qui, avec un léger accent, s’ajoutent au charme de leurs talents et laisse le public sans voix.

Il est conseillé de réserver à l’avance. Renseignement et réservation auprès de l’Office de Tourisme et à l’entrée de l’église le jour du concert dès 15h00..

2023-08-04 16:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Boulevard Albert Christophle Eglise du Sacré-Cœur

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Who are Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine? Six young women and their leader, Dmytro Hubyak, whose speciality is to sing accompanied by an instrument unique to the Ukraine: the bandura. This instrument, with 65 strings, has the sound of a harp and the ovoid shape of a vast wooden resonance box.

Their two-part, 40-minute concert features classical, Orthodox religious and traditional music, as well as a few very French songs which, with a slight accent, add to the charm of their talents and leave the audience speechless.

Advance booking is recommended. Information and reservations at the Tourist Office and at the church entrance on the day of the concert from 3:00 pm.

¿Quiénes son Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine? Seis jóvenes mujeres y su director, Dmytro Hubyak, que cantan acompañadas de un instrumento único en Ucrania, la bandura. Este instrumento, de 65 cuerdas, tiene el sonido de un arpa y la forma ovoide de una inmensa caja de resonancia de madera.

En su concierto en dos partes, de 40 minutos de duración, interpretan música clásica, religiosa ortodoxa y tradicional, además de algunas canciones muy francesas que, con un ligero acento, aumentan el encanto de su talento y dejan al público boquiabierto.

Se recomienda reservar con antelación. Información y reservas en la Oficina de Turismo y en la entrada de la iglesia el día del concierto a partir de las 15.00 h.

Wer sind Die magischen Saiten und Stimmen der Ukraine? Sechs junge Frauen und ihr Anführer Dmytro Hubyak, deren Besonderheit darin besteht, dass sie singen und sich dabei von einem in der Ukraine einzigartigen Instrument, der Bandura, begleiten lassen. Dieses Instrument besteht aus 65 Saiten, hat den Klang einer Harfe und die eiförmige Form eines großen hölzernen Resonanzkörpers.

Ihr zweiteiliges, 40-minütiges Konzert besteht aus klassischer, religiös-orthodoxer und traditioneller Musik sowie einigen gut französischen Liedern, die mit einem leichten Akzent zum Charme ihres Könnens beitragen und das Publikum sprachlos machen.

Es ist ratsam, im Voraus zu reservieren. Informationen und Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt und am Tag des Konzerts ab 15 Uhr am Eingang der Kirche.

