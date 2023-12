Théâtre : « Sur la tête des enfants » Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 15 mars 2024, Chartres.

Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Julie et Alban sont amoureux et superstitieux. Ils forment une famille recomposée avec leurs enfants respectifs. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête de leurs enfants. Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée de la date fatidique….

Une pièce qui vous entraîne dans des situations aussi inextricables que savoureuses.

Mise en scène : Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet – Durée : 1h10.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



