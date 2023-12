Danse : « It Dansa » Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 13 mars 2024, Chartres.

Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-03-13 20:30:00

fin : 2024-03-13

Le spectacle It Dansa est composé de 3 chorégraphies de 30 mn chacune : Kaash , Lo que no se ve, Minus 16. A découvrir..

Kaash est l’une des oeuvres majeures d’Akram Khan, qui signe le début de sa reconnaissance internationale, une sublime évocation de l’origine du monde.

Lo que no se ve, trois duos se succèdent et donnent à voir différentes façons de comprendre les relations de couple. L’oeuvre rompt avec l’ancien idéal de l’amour parfait, en exposant tout ce que les relations amoureuses impliquent, et normalise les séparations.

Minus, est une pièce construite à partir d’extraits de précédentes oeuvres d’Ohad Naharin, dont Mabul, Anaphaza et Zachacha. Au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, les danseurs parés de costumes noirs se soumettent aux contraintes de l’improvisation et de la participation du public.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



