Vendredi 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 Joachim Horsley vous fera découvrir un spectacle de musique du monde composé de mélodies de Mozart, Beethoven, ou Chopin sur des airs afro-caribéens, des airs de rumba et du cha cha cha. Un rendez-vous unique, aussi enjoué qu’inspiré !.

Familles

Durée : 1h20.

Durée : 1h20. .

