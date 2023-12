Théâtre : « Le petit chaperon rouge » Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 19 février 2024, Chartres.

Début : Mardi 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-20

Complet. Une version du petit chaperon rouge qui vous montrera que peu importe si l’on se sent plutôt Loup ou Chaperon, chacun porte en lui une immense palette de nuances qui, une fois acceptées et célébrées, feront toute la richesse de notre personnalité !.

Dans cette version, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés pour leurs rôles respectifs. Le premier préférerait rester tranquillement à la maison au lieu de partir en forêt manger un enfant. La seconde, qui ressemble plus à un Superhéros qu’à une petite fille naïve, n’a aucunement l’intention de se laisser manger ! Nos deux personnages, malgré le poids des traditions qui pèse sur eux, vont tenter de changer leurs destinées. Entre course poursuite, amitié naissante, nuit brumeuse et chasseur fou, ils vont vivre côte à côte des aventures qui leur donneront la force de devenir eux-mêmes.

Mise en scène : Sofia Betz – Durée 45 mn.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



