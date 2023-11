Théâtre : Andromaque Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 13 février 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Après dix ans de guerre, Troie est vaincue dans un terrifiant massacre. Alors qu’il est promis à Hermione, Pyrrhus aime Andromaque, la veuve du chef troyen Hector, qu’il a ramenée captive avec son jeune fils Astyanax….

Mardi 2024-02-13 20:30:00 fin : 2024-02-13 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



After ten years of war, Troy is defeated in a terrifying massacre. Though promised to Hermione, Pyrrhus loves Andromache, the widow of the Trojan leader Hector, whom he has taken captive with his young son Astyanax…

Tras diez años de guerra, Troya es derrotada en una aterradora masacre. Aunque está prometido a Hermione, Pirro ama a Andrómaca, la viuda del líder troyano Héctor, a la que ha hecho cautiva con su joven hijo Astyanax….

Nach zehn Jahren Krieg wird Troja in einem schrecklichen Massaker besiegt. Pyrrhus, der Hermine versprochen ist, liebt Andromache, die Witwe des trojanischen Anführers Hektor, die er mit ihrem kleinen Sohn Astyanax gefangen zurückgebracht hat…

