Le jour du Kiwi – Gérard Jugnot Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 9 février 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Père et fils à la ville comme à la scène, Gérard et Arthur Jugnot se retrouvent pour la première fois ensemble sur les planches. Barnabé Leroux est un comptable maniaque, obsessionnel et surtout très procédurier, spécialisé dans la lettre de réclamation….

Vendredi 2024-02-09 20:30:00 fin : 2024-02-09 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Gérard and Arthur Jugnot are father and son, both on stage and off, and this is their first time on stage together. Barnabé Leroux is a manic, obsessive and above all procedural accountant, specializing in letters of complaint…

Gérard y Arthur Jugnot son padre e hijo, dentro y fuera del escenario, y es la primera vez que actúan juntos. Barnabé Leroux es un contable maniático, obsesivo y, sobre todo, muy procedimental, especializado en redactar cartas de reclamación…

Vater und Sohn in der Stadt und auf der Bühne, Gérard und Arthur Jugnot stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Barnabé Leroux ist ein manischer, besessener und vor allem sehr prozessorientierter Buchhalter, der sich auf Beschwerdebriefe spezialisiert hat…

