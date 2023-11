Théâtre musical : le violoncelle de Camille Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 5 février 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Violoncelliste virtuose, Camille Gueirard, fait découvrir son instrument aux plus jeunes, en interprétant quelques pièces d’un répertoire classique, dans un jeu de scène léger et complice. Un spectacle tendre qui initie les enfants à l’écoute musicale..

Lundi 2024-02-05 15:30:00 fin : 2024-02-05 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Virtuoso cellist Camille Gueirard introduces youngsters to her instrument, performing a number of pieces from the classical repertoire in a light-hearted, friendly setting. A tender show that introduces children to musical listening.

Camille Gueirard, virtuosa del violonchelo, inicia a los más pequeños en su instrumento, interpretando varias piezas del repertorio clásico en un espectáculo desenfadado y simpático. Un espectáculo tierno que inicia a los niños en el arte de escuchar música.

Die virtuose Cellistin Camille Gueirard lässt die Jüngsten ihr Instrument entdecken, indem sie einige Stücke aus einem klassischen Repertoire in einem leichten und komplizenhaften Bühnenspiel interpretiert. Ein zärtliches Schauspiel, das die Kinder an das Musikhören heranführt.

