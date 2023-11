Théâtre d’humour : scènes de corps et d’esprit – Antonia de Rendinger Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 2 février 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Antonia reprend son bâton de pèlerin pour se jouer de ce qu’elle est aujourd’hui : une mère d’ado face à des problématiques de son temps et de son âge. Un foisonnement de thématiques autour du genre, de l’écologie, de la sexualité, des générations….

Vendredi 2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Antonia takes up her pilgrim’s staff to play out what she is today: a mother of teenagers facing the issues of her time and age. An abundance of themes around gender, ecology, sexuality, generations…

Antonia toma su bastón de peregrina para interpretar lo que es hoy: una madre de adolescentes que se enfrenta a los problemas de su tiempo y de su época. Un sinfín de temas en torno al género, la ecología, la sexualidad, las generaciones…

Antonia nimmt ihren Pilgerstab wieder auf und spielt mit dem, was sie heute ist: die Mutter eines Teenagers, die sich mit den Problemen ihrer Zeit und ihres Alters auseinandersetzen muss. Eine Fülle von Themen rund um Gender, Ökologie, Sexualität, Generationen…

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES