Danse : Rencontres – Ballet Julien Lestel Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 30 janvier 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Une pièce chorégraphique au style néoclassique-moderne, qui a pour thème les rencontres. Julien Lestel et ses douze danseurs explorent le champ des possibles que ces rencontres nous offrent, la manière dont elles tracent le chemin de notre existence et façonnent l’être que nous sommes….

Mardi 2024-01-30 20:30:00 fin : 2024-01-30 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A neoclassical-modern choreography on the theme of encounters. Julien Lestel and his twelve dancers explore the range of possibilities that these encounters offer us, the way in which they trace the path of our existence and shape the being we are…

Una coreografía neoclásico-moderna sobre el tema de los encuentros. Julien Lestel y sus doce bailarines exploran el abanico de posibilidades que nos ofrecen estos encuentros, la manera en que trazan el camino de nuestra existencia y dan forma al ser que somos….

Ein choreografisches Stück im neoklassisch-modernen Stil, das Begegnungen zum Thema hat. Julien Lestel und seine zwölf Tänzer erforschen das Feld der Möglichkeiten, das uns diese Begegnungen eröffnen, die Art und Weise, wie sie den Weg unserer Existenz vorzeichnen und das Wesen formen, das wir sind…

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES