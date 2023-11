Théâtre d’humour : Artus One Man Show Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 23 janvier 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Artus, comédien et humoriste français, s’est fait connaître après avoir participé à l’émission de télévision On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier. Il y enchaîne les succès dans de nombreux sketches.

Venez le découvrir, tant il dégaine les blagues et jeux de mots plus vite que son ombre !.

Mardi 2024-01-23 20:30:00 fin : 2024-01-23 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Artus, a French comedian and humorist, made his name after appearing on Laurent Ruquier?s television show On n?demande qu?à en rire. He went on to score a string of successes in a number of sketches.

Come and see for yourself, as he can crack jokes and puns faster than a speeding bullet!

Artus, actor y cómico francés, se dio a conocer en el programa de televisión de Laurent Ruquier On n’demande qu’à en rire. A partir de ahí, cosechó numerosos éxitos con sus sketches.

Venga y compruébelo usted mismo, ¡puede hacer chistes y juegos de palabras más rápido que una bala!

Artus, ein französischer Schauspieler und Humorist, wurde bekannt, nachdem er in der Fernsehsendung On n’demande qu’à en rire von Laurent Ruquier aufgetreten war. Dort feierte er mit zahlreichen Sketchen große Erfolge.

Er ist ein Mann, der seine Witze und Wortspiele schneller als sein Schatten aus dem Ärmel schüttelt

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES