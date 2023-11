Danse : Floating Flowers Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 16 janvier 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Les danseurs, enveloppés dans des mousselines vaporeuses, semblent flotter gracieusement au-dessus de l’eau. Par un langage chorégraphique et une esthétique uniques, le chorégraphe marie habillement les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine..

Mardi 2024-01-16 20:30:00

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The dancers, wrapped in vaporous chiffon, seem to float gracefully above the water. With a unique choreographic language and aesthetic, the choreographer skilfully blends traditional Asian movements and martial arts with contemporary dance.

Las bailarinas, envueltas en vaporosos gasas, parecen flotar graciosamente sobre el agua. Con un lenguaje coreográfico y una estética únicos, el coreógrafo mezcla hábilmente los movimientos tradicionales asiáticos y las artes marciales con la danza contemporánea.

Die Tänzerinnen und Tänzer, die in dampfende Chiffonstoffe gehüllt sind, scheinen anmutig über dem Wasser zu schweben. Mit einer einzigartigen choreografischen Sprache und Ästhetik verbindet der Choreograf gekonnt traditionelle asiatische Bewegungen und Kampfkünste mit zeitgenössischem Tanz.

