Théâtre et musique : A la ligne (feuillets d’usine) Boulevard Adelphe Chasles Chartres, 9 janvier 2024, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Dans un corps à corps puissant avec les mots (et les maux) de l’auteur, la compagnie nous dépeint le ballet quotidien et absurde de tous ces travailleurs. Elle fait résonner sur scène et chez les spectateurs, cette ode aux soldats de la première ligne des chaînes industrielles..

Mardi 2024-01-09 14:30:00 fin : 2024-01-09 . .

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



In a powerful interplay with the author?s words (and ills), the company depicts the daily, absurd ballet of all these workers. On stage and in the audience, they make this ode to the soldiers on the front lines of industrial production resonate.

En un poderoso compromiso con las palabras (y los males) del autor, la compañía representa el absurdo ballet cotidiano de todos estos trabajadores. Hace que esta oda a los soldados en primera línea de la producción industrial resuene en el escenario y en el público.

In einem kraftvollen Nahkampf mit den Worten (und Übeln) des Autors schildert uns das Ensemble das alltägliche und absurde Ballett all dieser Arbeiter. Sie lässt diese Ode an die Soldaten an der vordersten Front der Industrieketten auf der Bühne und in den Zuschauern widerhallen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CHARTRES